“Азеригаз”: Проблемы с подачей газа устраняются

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Вчера в соцсетях распространилась информация о проблемах с подачей газа на отдельных территориях города Баку.

Как сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы ПО “Азеригаз” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Кербалаев, на данный момент предпринимаются незамедлительные меры по устранению данных проблем.

“Сотрудники ПО “Азеригаз” незамедлительно реагируют на обращения, связанные с проблемами с подачей газа на каких-либо территориях, и решают данный вопрос. Горячая линия организации действует 24 часа в сутки”, - сообщили в ПО.