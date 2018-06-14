"Азеригаз" перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

© Report

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по случаю празднования Дня национального спасения и праздника Рамазан, с 15 по 20 марта будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Report в "Азеригаз", объединение проводит необходимые мероприятия по бесперебойному и качественному обеспечению природным газом потребителей в праздничные дни, а также усилению контроля за системой газоснабжения в соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве".

Будет усилена деятельность круглосуточных "горячих линий" 185 и 104, а также организовано суточное дежурство ответственных лиц в Бакинском региональном департаменте по эксплуатации газа, Сумгайытском участке по эксплуатации газа, региональных управлениях по эксплуатации газа и других структурах.

"Азеригаз" просит потребителей быть предельно осторожными при использовании газа в праздничные дни, строго соблюдать правила технической безопасности", - отметили в структуре.