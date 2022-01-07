"Азеригаз" назвал условия для газификации домов на территории нефтепромыслов

Газификация домов, построенных на территориях промышленных зон и нефтяных промыслов в Азербайджане, находится под вопросом.

Газификация домов, построенных на территориях промышленных зон и нефтяных промыслов в Азербайджане, находится под вопросом.

Об этом заявил руководитель отдела новой газификации и развития ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Джафаров.

"Для газификации этих домов необходимо изменить назначение земель, на которых они расположены. Лишь после этого жители смогут обратиться в центры "ASAN Kommunal" и за свой счет решить этот вопрос с компаниями-подрядчиками, имеющими лицензию. То есть созданы условия для того, чтобы граждане могли за счет собственных средств осуществить газификацию. В целом же газификация осуществляется в соответствии с планом", - отметил он.