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"Азеригаз" назвал условия для газификации домов на территории нефтепромыслов

"Азеригаз" назвал условия для газификации домов на территории нефтепромыслов Газификация домов, построенных на территориях промышленных зон и нефтяных промыслов в Азербайджане, находится под вопросом.
Энергетика
7 января 2022 г. 12:26
Азеригаз назвал условия для газификации домов на территории нефтепромыслов

Газификация домов, построенных на территориях промышленных зон и нефтяных промыслов в Азербайджане, находится под вопросом.

Об этом заявил руководитель отдела новой газификации и развития ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) Теймур Джафаров.

"Для газификации этих домов необходимо изменить назначение земель, на которых они расположены. Лишь после этого жители смогут обратиться в центры "ASAN Kommunal" и за свой счет решить этот вопрос с компаниями-подрядчиками, имеющими лицензию. То есть созданы условия для того, чтобы граждане могли за счет собственных средств осуществить газификацию. В целом же газификация осуществляется в соответствии с планом", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке "Azəriqaz": “Neftli torpaqdakı evlərin qazlaşdırılması üçün ərazinin təyinatı dəyişdirilməlidir"

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