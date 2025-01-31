"Азерэнержи" строит шесть новых ГЭС в Кяльбаджаре, Лачыне и Агдере

"Азерэнержи" строит 6 новых гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 мегаватт в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Азерэнержи" строит 6 новых гидроэлектростанций общей мощностью 37,5 мегаватт в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщили Report в "Азерэнержи", из них три строятся в в Кяльбаджарском районе - "Текегая" (7,7 мегаватт), "Агчай" (3 мегаватта), "Чайкенд" (5 мегаватт).

В Лачынском районе строятся ГЭС "Шейланлы" (4 мегаватта) и "Ашагы Малыбей" (3,1 мегаватт), а в Агдеринском районе - "Гозлукёрпю" (14,7 мегаватт).

Для каждой ГЭС отдельно строятся водозаборы и прокладываются деривационные трубы общей протяженностью 40 км для снабжения станций водой.

"Планируется за год производить 110 миллионов киловатт-часов "зеленой энергии" на 6 гидроэлектростанциях, тем самым экономя 24 миллиона кубометров газа и предотвращая выброс в атмосферу 44 тысяч тонн углекислого газа.

Эти 6 станций будут введены в эксплуатацию в первой половине 2025 года", - говорится в сообщении.

В "Азерэнержи" также сообщили о завершении строительства 5 ГЭС - "Ашагы Венг" и "Надирханлы" в Кяльбаджарском районе, а также "Мирик", "Агбулаг" и "Агбулаг-1" в Лачынском районе.