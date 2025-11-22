Азерэнержи: Подстанция в Нахчыване обеспечит выход на европейские энергорынки

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Энергетика
    • 22 ноября, 2025
    • 12:12
    В Нахчыване планируется строительство новой преобразовательной подстанции мощностью 400/330/110/35/10 кВ для формирования возможностей прямого выхода на европейские энергетические рынки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АО "Азерэнержи".

    Через эту подстанцию предусматривается проведение линии электропередачи напряжением 400 кВ из Нахчывана в Турцию, создание энергетического узла Азербайджан-Турция-Европа и формирование возможностей прямого выхода на европейские энергетические рынки через линию Джабраил-Нахчыван-Агры.

    Кроме того, "Азерэнержи" подготовил "Меры по реабилитации и реконструкции на 2025-2027 годы" на основе "Стратегии электроэнергетики Нахчывана".

    Напомним, что согласно Указу президента Ильхама Алиева №235 от 23 ноября 2024 года, функции производства и передачи энергии Нахчыванской Государственной энергетической службы были переданы АО "Азерэнержи".

    Азерэнержи Нахчыван подстанция энергорынок
    "AzərEnerji": Naxçıvanda Avropa enerji bazarlarına birbaşa çıxış üçün yarımstansiyanın inşası planlaşdırılır

