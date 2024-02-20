"Азерэнержи" подписал меморандум с BP по электрификации Сангачальского терминала

Сегодня между ОАО "Азерэнержи" и компанией BP (как оператора Сангачальского терминала) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Сегодня между ОАО "Азерэнержи" и компанией BP (как оператора Сангачальского терминала) подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи", согласно документу, будет подготовлено техническое решение по проекту электрификации Сангачальского терминала.

Планируется сотрудничество по определению общего объема работ по проекту электрификации Сангачальского терминала и его распределению между "Азерэнержи" и оператором Сангачальского терминала. Стороны также будут совместно работать над техническим проектированием и согласованием коммерческой основы проекта.