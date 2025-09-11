"Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

"Азерэнержи" провел переговоры с компанией Masdar из ОАЭ по проектам солнечных и ветряных электростанций общей инвестиционной мощностью 1 000 МВт.

Как сообщили Report в "Азерэнержи", обсуждения состоялись на встрече председателя правления "Азерэнержи" Бабы Рзаева с делегацией во главе с руководителем Masdar по проектам Мохамедом Аль Мухаррами.

Стороны также обсудили текущее сотрудничество и дальнейшие перспективы.