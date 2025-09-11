"Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"
Энергетика
- 11 сентября, 2025
- 15:17
"Азерэнержи" провел переговоры с компанией Masdar из ОАЭ по проектам солнечных и ветряных электростанций общей инвестиционной мощностью 1 000 МВт.
Как сообщили Report в "Азерэнержи", обсуждения состоялись на встрече председателя правления "Азерэнержи" Бабы Рзаева с делегацией во главе с руководителем Masdar по проектам Мохамедом Аль Мухаррами.
Стороны также обсудили текущее сотрудничество и дальнейшие перспективы.
Последние новости
16:55
Фото
СЭБ: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетовИКТ
16:52
Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/сЭнергетика
16:47
Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евроДругие страны
16:41
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферыАрмия
16:35
Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВФинансы
16:29
Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мираДругие страны
16:28
Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и ВостокомВнешняя политика
16:25
SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективностиЭнергетика
16:24