    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    • 11 сентября, 2025
    • 15:17
    Азерэнержи обсудил с Masdar проекты по зеленой энергии

    "Азерэнержи" провел переговоры с компанией Masdar из ОАЭ по проектам солнечных и ветряных электростанций общей инвестиционной мощностью 1 000 МВт.

    Как сообщили Report в "Азерэнержи", обсуждения состоялись на встрече председателя правления "Азерэнержи" Бабы Рзаева с делегацией во главе с руководителем Masdar по проектам Мохамедом Аль Мухаррами.

    Стороны также обсудили текущее сотрудничество и дальнейшие перспективы.

    Masdar Азерэнержи зеленые инвестиции
    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib
    AzerEnergy, Masdar discuss 1,000 MW renewable energy projects

