"Азерэнержи" будет сотрудничать с российской государственной энергетической компанией

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Москве в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" пройдет заседание азербайджано-российской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

На встрече основное внимание будет уделено строительству второй очереди высоковольтной линии электропередачи, изучению гидроэнергетических ресурсов реки Самур, сотрудничеству между российским "Системным оператором Единой энергетической системы" и ОАО "Азерэнержи", совершенствованию каналов связи между двумя странами и прочим вопросам.

С азербайджанской стороны рабочую группу возглавляет замминистра Натиг Аббасов, с российской стороны замминистра энергетики Анатолий Яновский.