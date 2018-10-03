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    "Азерэнержи" будет сотрудничать с российской государственной энергетической компанией

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Москве в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" пройдет заседание азербайджано-российской рабочей группы по сотрудничеству в области электроэнергетики.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

    На встрече основное внимание будет уделено строительству второй очереди высоковольтной линии электропередачи, изучению гидроэнергетических ресурсов реки Самур, сотрудничеству между российским "Системным оператором Единой энергетической системы" и ОАО "Азерэнержи", совершенствованию каналов связи между двумя странами и прочим вопросам.

    С азербайджанской стороны рабочую группу возглавляет замминистра Натиг Аббасов, с российской стороны замминистра энергетики Анатолий Яновский.

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