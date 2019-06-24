Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Я думаю, что этот формат, решения, договоренности, которые были достигнуты на первое полугодие, должны быть продолжены. Это программа-минимум. Если ничего не произойдет, то было бы правильно продолжить тот режим (сделки), который мы имеем", - сказал он.

По словам министра, он не видит каких-либо препятствий для этого, но нужно дождаться предстоящего 1-2 июля совещания ОПЕК+, где будет принято соответствующее решение.

"Я не вижу пока [каких-то затруднений]. Мне не известно, что кто-либо выступал против. Я думаю, что есть консенсус, но на встрече мы узнаем больше, - отметил Шахбазов. - У нас будет возможность проанализировать последние месяцы - то, как реагировал рынок на все происходящие события, экономического или геополитического характера".

Он добавил, что Азербайджан выполнит по итогам полугодия условия сделки. На текущий момент страна сократила добычу в соответствии с квотой - 2,5%, то есть на 20 тыс баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие, но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня. Вопрос продления сделки и объем квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на предстоящей 1-2 июля министерской встрече. До этого министр энергетики РФ Александр Новак обсудит свою позицию с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом в конце июня в рамках G20 в Осаке.