​Азербайджан увеличил экспорт метанола на 64%

В 2019 году Азербайджан экспортировал метанол (метиловый спирт) на 64,6 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с 2018 годом (39,3 млн долларов) показатель увеличился на 64%.

По данным Госкомстата, в 2019 году произведено 345,5 тыс. тонн метанола, что на 80,5% превышает показатель 2018 года.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.