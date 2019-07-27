​Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 44%

В январе-мае этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 3 759,1 млн кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 43,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В январе Турция импортировала 808,36 млн кубометров природного газа из Азербайджана, в феврале - 683,23 млн кубометров, в марте - 772,64 млн кубометров, в апреле - 724,88 млн кубометров, в мае - 770 млн кубометров.