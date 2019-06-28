SOCAR: Транспортировка азербайджанской нефти в Беларусь может быть возобновлена

В последнее время продажа азербайджанской нефти в Беларусь не осуществляется.

Об этом Report сообщил замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, это, вероятно связано с логистическими особенностями: "Не исключено, что транспортировка нефти в Беларусь из других стран может быть более выгодной".

При этом представитель SOCAR добавил, что если белорусские компании обратятся в SOCAR за азербайджанской нефтью, то ее транспортировка в Беларусь возможна.

На данный момент Азербайджан, Саудовская Аравия и Нигерия называются возможными источниками для альтернативных поставок нефти в Беларусь. В первых двух случаях, говоря о логистике, считается целесообразным использовать украинские черноморские порты и далее доставлять нефть до Беларуси по железной дороге. Отметим, что Азербайджан уже осуществлял пробные поставки. В октябре 2016-го, по данным пресс-службы Одесского морского порта, в нем был разгружен танкер с 84,7 тысяч тонн азербайджанской нефти для Беларуси.

Нефть из Нигерии можно поставлять танкерами в порты Балтики, в которых Беларусь намерена стать совладельцем или хозяином нефтяного терминала. А оттуда либо качать ее по трубопроводу до Новополоцкого НПЗ, либо везти по железной дороге. Кроме того, теоретически возможны поставки нефти из Казахстана, но только в том случае, если Россия позволит воспользоваться для этого своей трубопроводной системой.

Бесперебойные ее поставки критически важны для Минска, так как нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия страны выпускают около 30% всей промышленной продукции. В год РБ экспортирует на сумму около 5,5 млрд долларов порядка 11 миллионов тонн нефтепродуктов, получаемых из российской нефти на двух местных НПЗ.

На данный момент единственным поставщиком сырой нефти в Беларусь на основе долгосрочных контрактов является Россия. Она остается оптимальным вариантом по трем причинам: высокий уровень добычи нефтяного сырья в РФ, разветвленная система нефтепроводов, а также географическая близость по сравнению с другими источниками, откуда Беларусь уже пробовала импортировать нефть.

Сегодня вопрос диверсификации Беларусью импорта "черного золота" является актальным в свете последних событий по поставке "грязной" нефти по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь из России. В российском сырье, поступающем в РБ и далее в Европу по южной ветке "Дружбы", нашли хлорсодержащие органические соединения, которые разрушают оборудование для перекачки и переработки.

Минск потерпела убытки от некачественной российской нефти, которые оцениваются приблизительно в 100 млн долларов, поэтому он намерен искать ей альтернативу.