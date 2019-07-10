Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на 160 млн долларов

В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть стоимостью 159,99 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, это составляет 96,83% всего импорта нефти страны за первое полугодие.

В отчетном периоде Украина снизила объем импорта нефти на 23,2% или 96,8 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 319,698 тыс. тонн. В денежном выражении нефть импортирована на сумму 165,2 млн долларов, что на 27,3% меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

За указанный период из Казахстана в Украину было импортировано нефти стоимостью 2,596 млн долларов (1,57%), Латвии - на 2,321 млн долларов (1,4%), других стран – 0,327 млн долларов (0,2%).

Основным импортером нефти выступает компания "Укртатнафта", имеющая долгосрочный контракт на поставку азербайджанской нефти с SOCAR.

Украина в 2018 году импортировала 766,8 тыс. тонн нефти на 431,7 млн долларов.