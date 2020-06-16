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Азербайджан экспортировал метанол на 17 млн долларов

Азербайджан экспортировал метанол на 17 млн долларов

В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 167 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), стоимость этих объемов продукции составила 16,7 млн долларов США.

За отчетный период доля метанола в экспорте ненефтяного сектора составила 2,3%.

Отметим, что производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году. С 2016 года завод осуществляет деятельность в дочернем SOCAR - ООО SOCAR Methanol, в 2017 году перешел в собственность компании. Предприятие способно в год производить 650-700 тыс. тонн метанола. В производстве в качестве сырья используется природный газ и соленая вода.

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