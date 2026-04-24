Азербайджану и странам Центральной Азии предлагают развивать дополнительные нефтяные маршруты

Азербайджану, Казахстану и Туркменистану необходимо развивать дополнительные маршруты поставок нефти, а не заменять существующие.

Как сообщает Report, об этом заявил основатель и директор казахстанской компании "Central Asia Marketing" Колин Несбет на II Нефтяном торгово-транспортном форуме "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, требуются значительные инвестиции в железнодорожную и портовую инфраструктуру по обе стороны Каспия. Одним из ключевых решений может стать установка выносных причальных устройств (ВПУ).

"Суть в том, что ВПУ размещаются в море на расстоянии 2-3 км от берега. В частности, у побережья Баку и Курыка можно использовать систему SAL, продвигаемую компанией APL. В отличие от традиционных ВПУ, где для удержания танкера необходимы буксиры, технология SAL позволяет обходиться без них", - отметил К.Несбет.

Эксперт подчеркнул, что производителям не обязательно брать на себя жесткие обязательства по поставке крупных объемов. Решением могут стать так называемые "контракты на случай непредвиденных обстоятельств" (contingency contracts).

"Это жизнеспособная модель: производители инвестируют в модернизацию мощностей в Казахстане и Азербайджане, заключая "триггерный контракт". При возникновении острой необходимости маршрут активируется. Инфраструктура уже готова, что выгодно транзитерам", - пояснил он.

Даже сравнительно небольшие объемы, например, 5 млн тонн нефти в год при общей добыче в 40 млн тонн, позволяют обеспечить наличие надежного резервного маршрута.

К. Несбет также отметил, что важно поддерживать непрерывный поток нефти в направлении Баку и далее по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) для сохранения деловых связей и готовности маршрута. По его словам, для легкого казахстанского конденсата БТД остается единственным жизнеспособным вариантом, а дальнейшие поставки осуществляются по железной дороге через Грузию.