Азербайджанская нефть упала в цене более чем на 1%

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке понизилась на 0,82 доллара или 1,3%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 62,19 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Aqşin RafiqoğluАвтор новости