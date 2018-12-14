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    Азербайджанская нефть упала в цене более чем на 1%

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке понизилась на 0,82 доллара или 1,3%.

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 62,19 доллара/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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