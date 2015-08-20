​Азербайджанская нефть снизилась до 48,47 долларов

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, снизилась на 1,16 долларов или 2,34%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 48,47 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 50,31, вчера - 49,63 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).