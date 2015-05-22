​Азербайджанская нефть подорожала на 3%

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 3,08% или 2,01 доллара. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" достигла 67,36 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 67,16 долларов/баррель, вчера - 65,35 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).