 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджанская нефть подешевела

    В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF достигла 62,85 долларов/баррель

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подорожала на 0,37% или 0,23 доллара. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF достигла 62,85 долларов/баррель.

    В конце прошлой недели и вчера азербайджанская нефть стоила 63,08 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi