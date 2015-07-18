​Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость одного барреля сырой нефти марки Azeri LT CIF, продаваемой Азербайджаном и выносимой на мировой рынок через порты Супса, Батуми и Джейхан, подешевела на 0,91 долларов, или 1,52%.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 58,88 долларов/баррель.

В конце прошлой недели стоимость азербайджанской нефти составляла 59,94, а вчера - 59,79 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная стоимость котировки Azeri LT CIF была зарегистрирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).