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Азербайджанская нефть подешевела почти на $8

Азербайджанская нефть подешевела почти на $8 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $7,96 или 9,94% - до $72,12.
Энергетика
25 июня 2025 г. 09:40
Азербайджанская нефть подешевела почти на $8

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $7,96 или 9,94% - до $72,12.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,12.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $7,92 или 10,98% - до $70,8 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil prices drop by nearly $8
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 8 dollara yaxın ucuzlaşıb

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