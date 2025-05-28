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Азербайджанская нефть подешевела почти на 2%

Азербайджанская нефть подешевела почти на 2% 09:21
Энергетика
28 мая 2025 г. 09:29
Азербайджанская нефть подешевела почти на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,29 или 1,9% - до $66,43.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,26.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $1,3 или 1,9%, составив $65,15.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops by $1.29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

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