    Энергетика
    15 апреля, 2026
    • 09:46
    Азербайджанская нефть подешевела более чем на $7

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $7,27 или 5,78%, до $118,56.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $124,72.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $6,98 или 5,76%, до $114,04.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цена нефти Мировой рынок
    Azərbaycan nefti 7 dollardan çox ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to 118.56 per barrel

