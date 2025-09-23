Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 23 сентября, 2025
    • 09:48
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,07 или 0,10% - до $69,46.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,75.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,07 или 0,10%, составив $67,92.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    нефть азербайджанская нефть Azeri Light Brent котировки нефти
    Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb
    Price of Azerbaijani oil drops slightly on global market

    Последние новости

    10:03

    Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    10:00

    В Казахстане планируют собрать 24 млн тонн зерна

    АПК
    10:00
    Фото

    Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок

    Бизнес
    09:59

    Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-Йорке

    Другие страны
    09:57

    Свыше 30 рейсов были перенаправлены из аэропорта Копенгагена из-за БПЛА

    Другие страны
    09:54

    Мурад Мурадов: В Армении проявляют интерес к созданию региональных платформ

    Внешняя политика
    09:48

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:47

    Конституционный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил самороспуск парламента

    В регионе
    09:45

    МЧС Азербайджана призвало водителей незамедлительно уступать дорогу спецтехнике

    Происшествия
    Лента новостей