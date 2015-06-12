​Азербайджанская нефть на мировых рынках подешевела

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 0,70% или 0,46 долларов. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 65,49 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 62,45, долларов/баррель, вчера - 65,95 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).