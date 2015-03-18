​Азербайджанская нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 0,71% или 0,39 доллара.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 54,24 долларов/баррель.

Напомним, что в конце прошлой недели эта цена составляла 62,54 долларов/баррель, а вчера была зафиксирована цена 54,63 долларов/баррель.