​Азербайджанская нефть дорожает

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, выросла на 0,68 долларов или 1,48%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 46,57 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).