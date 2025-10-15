Азербайджан за девять месяцев сократил экспорт нефти на 2,8%
Энергетика
- 15 октября, 2025
- 12:01
В январе–сентябре 2025 года Азербайджан экспортировал 17,4 млн тонн нефти (включая конденсат), что на 0,5 млн тонн или 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Минэнерго.
Консорциум экспортировал 14,9 млн тонн нефти, что на 4,5 % меньше, чем годом ранее. Экспорт SOCAR составил 2,1 млн тонн, что на 8,7 % ниже. Кроме того, 0,4 млн тонн поставок пришлось на долю месторождения "Абшерон".
