Азербайджан выступает за расширение формата ОПЕК+

Стабильность на нефтяном рынке отвечает интересам всех его участников

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выступил за расширение числа участников сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Как передает Report, об этом министр заявил в ходе международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая проводится в четверг в онлайн-формате международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

"Стабильность на нефтяном рынке отвечает интересам всех его участников. В этой связи я считаю важным дальнейшее расширение формата ОПЕК+ путем привлечения стран, других производителей", - сказал П.Шахбазов.

Он добавил, что Азербайджан намерен и дальше выполнять свои обязательства по соглашению ОПЕК+. "Азербайджан подтверждает свою приверженность обязательствам и будет продолжать активную роль в обеспечении стабильности на нефтяном рынке", - подчеркнул министр.

Шахбазов считает, что восстановление докризисного уровня спроса на нефть может занять не менее двух лет.

"К сожалению, нельзя с уверенностью ожидать, что в условиях существующей неопределенности в ближайшем будущем спрос полностью восстановится. По некоторым оценкам, для стабилизации рынка нефти потребуется не менее 2 лет", - сказал он.