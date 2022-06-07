Азербайджан впервые заработал на углеродном кредите

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые сертифицировала выбросы от добычи нефти и газа в рамках проекта Upstream Emission Reduction (UER).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые сертифицировала выбросы от добычи нефти и газа в рамках проекта Upstream Emission Reduction (UER).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении SOCAR.

Отмечается, что этот проект, наряду со значительным сокращением выбросов в нефтегазовом секторе, создал условия для получения дополнительных экономических выгод.



Механизм UER является эффективным инструментом для достижения значительного сокращения выбросов парниковых газов в цепочке нефтегазовых операций.

Согласно Директиве Европейского союза о качестве топлива, поставщики нефти и газа реализуют проекты UER для сокращения выбросов в ходе операций, а также для минимизации их воздействия на окружающую среду и получают соответствующие сертификаты. Полученные в результате этого процесса сертификаты UER затем могут быть проданы поставщикам энергии, что является инструментом для компаний в рамках достижения своих целей по сокращению выбросов.

11 мая 2018 года подписан Меморандум о взаимопонимании о реализации в сотрудничестве с норвежской компанией Carbon Limits пилотного проекта "Обнаружение и устранение утечек" (Leak Detection and Repair - LDAR) в районах деятельности SOCAR.

В рамках проекта был проведен мониторинг на НГДУ "Бибиэйбатнефть", ПУ "Азнефть", НГДУ им. А.Амирова, НГДУ им. Г.З.Тагиева, НГДУ им. Н.Нариманова и НГДУ "Абшероннефть", выявлены источники утечек и приняты меры по их устранению.

В рамках проекта выбросы в объеме 14 500 тонн CO2 эквивалента были сертифицированы и соответствующим образом реализованы. В результате проекта SOCAR получила прибыль в размере 3 млн манатов.

Принимая во внимание успешный опыт, полученный в этой области, SOCAR намерена в будущем реализовать новые проекты по торговле сокращенными объемами выбросов в более широких сегментах.