​Азербайджан ведет переговоры с иностранными банками по финансированию строительства электростанции в Турции

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с турецкими банками, EBRD, Eximbank и китайскими банками по финансированию строительства работающей на угле станции по производству электроэнергии мощностью 300 МВ.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления инвестиций SOCAR Заур Гахраманов в своем выступлении на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности.

З.Гахраманов отметил, что потенциальные инвесторы проявляют большой интерес к проекту. По его словам, тендер завершится до конца года, а строительство начнется в следующем году.

Представитель компании добавил, что строительные работы продлятся 2-2,5 года: "Это первый шаг SOCAR в энергетическом секторе. SOCAR теперь не только нефтегазовая компания, она превращается и в энергетическую компанию".

З.Гахраманов также сообщил, что этот проект обеспечит потребности в электроэнергии нефтехимического комплекса Petkim и нефтеперерабатывающего завода Star, в то же время электроэнергия будет продаваться населению Измира.