Азербайджан в январе-июле нарастил импорт бензина Premium Euro-95  в 1,7 раза

Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 70 тыс. 657,25 тонн автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, стоимость импортированного в этот период бензина Premium Euro-95 составила $59 млн 378,79 тыс. (+ 44,5%).

В структуре импорта на поставки из России пришлось 73,2%, или 51 тыс. 705,95 тонн (рост в 3,3 раза) на $43 млн 545,97 тыс. (+ 3 раза).

В топ-3 поставщиков также вошли: Румыния - 10 тыс. 586,51 тонн на $9 млн 60,07 тыс., Беларусь - 6 тыс. 964,55 тонн на $5 млн 599,67 тыс. Остальной объем поставила Болгария - 1 тыс. 400,24 тонн на $1 млн 173,08 тыс.

По данным статистики, в январе-июле импорт бензина Super Euro-98 в Азербайджан составил 1 тыс. 43,52 тонны (снижение на 21,2%) на сумму $1 млн 279,36 тыс. ( - 21,2%).

Из них 295,15 тонн на $361,85 тыс. было получено из Болгарии, 240,11 тонн на $294,37 тыс. - из России, 508,26 тонн на $623,13 тыс. - из Румынии.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 начался с 1 апреля 2014 года.