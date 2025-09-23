Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан в январе-июле нарастил импорт бензина Premium Euro-95  в 1,7 раза

    Энергетика
    • 23 сентября, 2025
    • 10:31
    Азербайджан в январе-июле нарастил импорт бензина Premium Euro-95  в 1,7 раза

    Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 70 тыс. 657,25 тонн автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике, стоимость импортированного в этот период бензина Premium Euro-95 составила $59 млн 378,79 тыс. (+ 44,5%).

    В структуре импорта на поставки из России пришлось 73,2%, или 51 тыс. 705,95 тонн (рост в 3,3 раза) на $43 млн 545,97 тыс. (+ 3 раза).

    В топ-3 поставщиков также вошли: Румыния - 10 тыс. 586,51 тонн на $9 млн 60,07 тыс., Беларусь - 6 тыс. 964,55 тонн на $5 млн 599,67 тыс. Остальной объем поставила Болгария - 1 тыс. 400,24 тонн на $1 млн 173,08 тыс.

    По данным статистики, в январе-июле импорт бензина Super Euro-98 в Азербайджан составил 1 тыс. 43,52 тонны (снижение на 21,2%) на сумму $1 млн 279,36 тыс. ( - 21,2%).

    Из них 295,15 тонн на $361,85 тыс. было получено из Болгарии, 240,11 тонн на $294,37 тыс. - из России, 508,26 тонн на $623,13 тыс. - из Румынии.

    Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 начался с 1 апреля 2014 года.

    бензин импорт статистика
    Azərbaycan 7 ayda "Premium Euro-95" benzinin idxalını 2 dəfəyə yaxın artırıb
    Azerbaijan's import of Premium Euro-95 gasoline up 1.7 times in January-July

    Последние новости

    11:48

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    Здоровье
    11:42
    Фото

    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    11:40
    Фото

    АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Бизнес
    11:40

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    11:35

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    11:32
    Фото

    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    11:31

    Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    11:29

    АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных

    Здоровье
    11:22
    Фото

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    Лента новостей