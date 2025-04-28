Азербайджан в январе-феврале 2025 года увеличил поставки газа в Турцию на 1,1%

Азербайджан в январе-феврале 2025 года экспортировал в Турцию 1 млрд 671,86 млн кубометров газа, что на 1,1% выше показателя января-февраля прошлого года.

Азербайджан в январе-феврале 2025 года экспортировал в Турцию 1 млрд 671,86 млн кубометров газа, что на 1,1% выше показателя января-февраля прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в феврале 2025 года объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 876,47 млн кубометров, что на 12,98% больше показателя февраля прошлого года.

В целом в феврале текущего года Турция импортировала 6 млрд 433,02 млн кубометров газа (рост на 16,64%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 370,46 млн кубометров (52,39% всех поставок, снижение на 8,31%), сжиженный природный газ (СПГ) - 3 млрд 62,56 млн кубометров (47,61% всех поставок, рост на 66,51%). На долю Азербайджана пришлось 13,62% всех поставок газа в Турцию.

В феврале поставки газа в Турцию осуществлялись из десяти стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, США, Алжира, Камеруна, Мозамбика, Нигерии, Тринидад и Тобаго и Омана- СПГ.

Азербайджан в отчетный период занял третье место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 37,47% всех поставок, на втором - США (31,39%), на четвертом - Алжир (5,19%).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шахдениз.



По данным EPDK, Азербайджан в 2024 году экспортировал в Турцию 11 млрд 478,4 млн кубометров газа (рост на 11,9% к показателю 2023 года).