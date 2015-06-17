​Азербайджан в мае увеличил экспорт нефти по трубопроводу Баку-Супса

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за май текущего года Азербайджан экспортировал 13 869 064,86 тонн сырой нефти, что на 3,13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем экспортированной по нефтепроводу БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) нефти сократился на 6,82% и составил 11 024 378,54 тонн. В то же время объем экспорта по трубопроводу Баку-Супса вырос на 7,6%, составив 1 833 072,30 тонн.

В мае по северному трубопроводу (Баку-Новороссийск) экспортировано 594 071,00 тонн нефти, что на 40,08% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт сырой нефти посредством железнодорожного транспорта вырос на 16,87% и составил 417 543,02 тонн.

Согласно данным таможенных деклараций, за отчетный месяц из страны было экспортировано 9 698 937,42 тонн сырой нефти на сумму в размере 4 035,238 млн. долларов. Таким образом, объемы экспорта сырой нефти сократились на 3,34%, стоимость снизилась на 50,85%.

За отчетный период экспорт нефтепродукции вырос в годовом исчислении на 85,34% и составил 1 064 386,27 тонн. Отметим, что общая стоимость экспортируемой в мае нефтепродукции в годовом исчислении снизилась на 8,78% и составила 199,622 млн. долларов.