​Азербайджан в этом году заработал 4,8 млрд. долларов на проектах "АЧГ" и "Шахдениз"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы за январь-июль 2015 года по проектам "Азери-Чыраг-Гюнешли" и "Шахдениз". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, за первые 7 месяцев доходы Фонда с блока месторождений "АЧГ" составили 4 602 млн. долларов США, с месторождения "Шахдениз" - 217 млн. долларов США.

По информации, общие доходы с блока "АЧГ" с 2001 года составили 114 752 млн. долларов, с месторождения "Шахдениз" с 2007 года - 2 337 млн. долларов.