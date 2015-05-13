​Азербайджан в 2018 году начнет производство бензина стандарта Euro-5

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2018 года начнет производство бензина марок Ai-92 и Ai-95 в соответствии с экологическим стандартом Euro-5.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов: "Мы имеем программу, согласно которой в 2018 году начнется производство бензина марок Ai-92 и Ai-95 в соответствии со стандартом Euro-5".

"Ранее было принято решение, чтобы с апреля 2014 года заводы перешли на производство бензина марки Ai-92. Спрос на бензин марки Ai-95 будет обеспечиваться за счет импорта. Бензин стандарта Euro-5 считается самым экологичным. Данное решение связано с нашей заботой об экологии. В основном, потребители пользуются бензином марки Ai-92", - добавил Д.Мамедов.