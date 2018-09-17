Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2018 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 092,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,6% больше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 807 тыс. тонн автобензина, что на 3% выше показателя прошлого года. На 1 сентября запасы готовой продукции составили 44,3 тыс. тонн автобензина.

За 8 месяцев в стране произведено 151,4 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 418 тыс. тонн керосина, 1 361,9 тыс. тонн дизтоплива, 58 тыс. тонн смазочных масел, 192,5 тыс. тонн нефтяного битума, 173,5 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 21,6%,керосина - 6,5%, дизтоплива - 12%, смазочных масел – в 2,5 раза, нефтяного битума – 47,2%, нефтяного кокса - 26,5%.

За этот период произведено 50,9 тыс. тонн топочного мазута, что на 79,8% меньше аналогичного показателя за прошлый год.