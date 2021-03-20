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Азербайджан увеличил продажи газа за рубеж на 32 %

Азербайджан увеличил продажи газа за рубеж на 32 % За этот период в систему трубопроводов BTC закачано 18 млн кубометров газа
Энергетика
20 марта 2021 г. 11:40
Азербайджан увеличил продажи газа за рубеж на 32 %

В январе-феврале этого года Азербайджан продал за рубеж 3,3 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго по добыче нефти и газа в стране за два месяца текущего года.

По данным, это примерно на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале этого года в Турцию было экспортировано 2 млрд кубометров (рост на 15,6%), в Европу - около 783 млн кубометров, в Грузию - 497 млн кубометров газа.

За этот период в систему трубопроводов BTC закачано 18 млн кубометров газа.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases gas sales abroad by 32%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xaricə qaz satışını 32 % artırıb

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