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Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37%

Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37% За последние два месяца доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6%
Энергетика
17 марта 2021 г. 12:29
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37%

В январе-феврале этого года, согласно данным таможенных деклараций, экспортировано 18 557 тонн полипропилен в первичных формах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, общая стоимость экспорта составила 19,778 млн долларов США.

Это на 5,325 млн долларов США (36,8%) и 1 092 тонны (6,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние два месяца доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6%. За отчетный период доля полипропилена в первичных формах в общем экспорте страны составила 0,7%.

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Версия на английском языке Azerbaijan's profit from polypropylene exports up 37%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan polipropilen ixracından gəlirini 37 % artırıb

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