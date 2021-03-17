Азербайджан увеличил прибыль от экспорта полипропилена на 37%

За последние два месяца доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6%

В январе-феврале этого года, согласно данным таможенных деклараций, экспортировано 18 557 тонн полипропилен в первичных формах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, общая стоимость экспорта составила 19,778 млн долларов США.

Это на 5,325 млн долларов США (36,8%) и 1 092 тонны (6,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последние два месяца доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6%. За отчетный период доля полипропилена в первичных формах в общем экспорте страны составила 0,7%.