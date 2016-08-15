​Азербайджан увеличил потребление нефтепродуктов на 11%

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне 2016 года объем потребления основных видов нефтепродуктов в Азербайджане составил 1 912,7 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 11,4% больше соответствующего показателя 2015 года.

В структуре потребления 30,3% пришлось на долю автомобильного бензина, 29,5% - мазутного топлива, 22,6% - дизельного топлива, 4,8% - керосина для авиации и т.д., 4,4% - бензина для нефтехимии, 4% - сжиженного газа, 3% - нефтяного битума, 1% - смазочных масел, 0,4% - иных нефтепродуктов. Так, за отчетный период потреблено 578,8 тыс. тонн автомобильного бензина, 431,7 тыс. тонн дизельного топлива, 564,3 тыс. тонн мазутного топлива, 84,1 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 92,1 тыс. тонн керосина для авиации и т.д., 57,8 тыс. тонн нефтяного битума, 76,3 тыс. тонн сжиженного газа, 19,1 тыс. тонн смазочных масел, 8,5 тыс. тонн иных нефтепродуктов.

Потребление автомобильного бензина в годовом исчислении сократилось на 11%, дизельного топлива - 14,9%, бензина для нефтехимии - 22,6%, нефтяного битума - 17,6%, смазочных масел - 13,2%, иных нефтепродуктов - 25,4%. В то же время объем потребления мазутного топлива вырос в 2,6 раз, керосина для авиации и т.д. – на 2,8%, сжиженного газа - 64,4%.