Азербайджан утроил поставки нефти в Турцию

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Турцию 47 тыс. 80,05 тонны сырой нефти на сумму $22 млн 103,54 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 3,2 раза и 3 раза больше, чем за первые два месяца 2025 года.

Доля поставок в Турцию в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана за отчетный период составила 1,31%.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн нефти на сумму $1,7 млрд.