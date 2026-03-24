Азербайджан утроил поставки нефти в Турцию
Энергетика
- 24 марта, 2026
- 13:11
Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал в Турцию 47 тыс. 80,05 тонны сырой нефти на сумму $22 млн 103,54 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно в 3,2 раза и 3 раза больше, чем за первые два месяца 2025 года.
Доля поставок в Турцию в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана за отчетный период составила 1,31%.
Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан экспортировал 3,6 млн тонн нефти на сумму $1,7 млрд.
