Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Иран заявил об ударах по объектам военной и аэрокосмической промышленности в Израиле

    • 24 марта, 2026
    • 18:26
    Иран заявил об ударах по объектам военной и аэрокосмической промышленности в Израиле

    Иранские военные нанесли удары по объектам крупных компаний в Хайфе и Тель-Авиве.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщила пресс-служба ВС Ирана.

    "Армия Ирана 24 марта нанесла удары беспилотниками по оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и по объектам Israel Aerospace Industries вблизи аэропорта Бен-Гурион, а также по самолетам-заправщикам в этом аэропорту", - говорится в заявлении.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Israel Aerospace Industries Rafael Advanced Defense
    Iran says it struck military and aerospace sites in Israel
