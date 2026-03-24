Токаев обсудил по телефону с Эрдоганом предстоящие визиты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, лидеры обменялись поздравлениями по случаю праздников Рамазан и Новруз.

Турецкий лидер поздравил Токаева с успешным проведением всенародного референдума и принятием новой Конституции Казахстана, отметив, что это стало возможным благодаря мудрой и уверенной политике главы государства.

Токаев поблагодарил турецких наблюдателей за активное участие и помощь в проведении референдума, что отражает традиционно братский и дружественный характер взаимоотношений двух стран, отмечается в сообщении.

Эрдоган заявил о важности намеченного на 14 мая государственного визита в Казахстан. Оба лидера подчеркнули значимость престоящих переговоров на высшем уровне в Астане для придания дополнительного стимула двустороннему стратегическому партнерству, в частности заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Президент Турции в свою очередь пригласил казахстанского коллегу принять участие в заседании Дипломатического форума в Анталье в апреле, которое Токаев принял.