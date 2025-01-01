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Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию на 10%

Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию на 10% Азербайджан в январе-октябре 2024 года экспортировал в Турцию 9 млрд 470,87 млн кубометров газа, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Энергетика
1 января 2025 г. 09:49
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию на 10%

Азербайджан в январе-октябре 2024 года экспортировал в Турцию 9 млрд 470,87 млн кубометров газа, что на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

В октябре 2024 года Азербайджан экспортировал в Турцию 1 млрд 8,56 млн кубометров природного газа, что на 40,29% к показателю октября прошлого года. На долю Азербайджана в октябре пришлось 25,5% всего импортированного Турцией природного газа.

В целом в октябре экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 952,22 млн кубометров (рост на 17,69%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 585,99 млн кубометров (90,73% всех поставок, рост на 26,57%), сжиженный природный газ (СПГ) - 366,23 млн кубометров (9,27% всех поставок, снижение на 30,25%).

В октябре поставки газа в Турцию осуществлялись из четырех стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, Алжира - СПГ. Азербайджан в октябре занял второе место по поставкам. На первом месте была Россия, на долю которой пришлось 43,3% всех поставок, на третьем - Иран (21,9%), на четвертом - Алжир (9,3%).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шах-Дениз.

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