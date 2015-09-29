​Азербайджан увеличил экспорт по северному маршруту на 25%

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, за август текущего года Азербайджан экспортировал 22 166 644,22 тонн сырой нефти, что на 2,73% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в августе объемы экспортированной по нефтепроводу БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) нефти сократились на 3% и составили 18 092 965,20 тонн. В то же время объемы экспорта по трубопроводу Баку-Супса сократились на 0,5%, составив 2 809 029,00 тонн.

В августе по северному трубопроводу (Баку-Новороссийск) экспортировано 847 107,00 тонн нефти, что на 24,81% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт сырой нефти посредством железнодорожного транспорта сократился на 34,23% и составил 417 543,02 тонн. Отметим, что этот показатель равен объему экспорта в июне. Такие же показатели объемов экспорта сырой нефти зафиксированы в июне и июле.

Согласно данным таможенных деклараций, за отчетный месяц из страны было экспортировано 14 910 250,03 тонн сырой нефти на сумму 6 394 879,77 тыс. долларов. Таким образом, объемы экспорта сырой нефти в годовом исчислении сократились на 6,97%, стоимость снизилась на 51,29%.

За отчетный период объемы экспорта нефтепродуктов выросли в годовом исчислении на 24,83% и составили 1 506 120,68 тонн. Отметим, что общая стоимость экспортных нефтепродуктов в августе снизилась в годовом исчислении на 38,38% и составила 534 354,59 тыс. долларов.