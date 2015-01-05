Азербайджан увеличил экспорт нефти из порта Джейхан на 4%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за декабрь 2014 года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 254,5 тысяч тонн нефти, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12,3 тысяч тонн или 5,1%. В то же время, за прошлый месяц из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) экспортировано 2 194,3 тысяч тонн сырой нефти, что по сравнению с декабрем 2013 года больше на 727,2 тысяч тонн или на 49,6%. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в декабре из порта Новороссийск (Черное море, Россия) нефть не экспортировалась.

В целом, за 2014 год по сравнению с 2013 годом из порта Новороссийск было экспортировано сырой нефти меньше на 932,2 тысяч тонн или 46,8%, из порта Супса - больше на 2 957,4 тысяч тонн или 8,5%, из порта Джейхан - больше на 20 483,3 тысяч тонн или 3,7%. Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы сырой нефти как азербайджанского государства, так и принадлежащей самой компании.

Отметим, что в декабре на мировом рынке сырая нефть марки Brent продавалась по цене 62,53 доллара, нефть марки Urals - 61,53 доллара, сырая нефть марки BTC FOB Ceyhan - 68,43 доллара за баррель.