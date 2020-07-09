О нас
Report Georgia

Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%

Азербайджан увеличил экспорт газа на 17% Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%
Энергетика
9 июля 2020 г. 10:51
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%

В январе-июне этого года продажи газа из Азербайджана за рубеж составили 6,5 млрд кубометров.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года в Турцию было экспортировано 5,2 млрд кубометров газа. Объем экспорта газа в Грузию составил 1,3 млрд кубометров.

Отметим, что поставки природного газа в Турцию осуществляются через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). В Грузию же газ транспортируется по трубопроводам Баку-Тбилиси-Эрзурум и Газимамед-Газах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qaz ixracını 17% artırıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Переработка нефти в Азербайджане снизилась
Переработка нефти в Азербайджане снизилась
9 июля 2020 г. 11:55
С АЧГ и Шахдениз добыто более 297 млрд кубометров газа
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа
9 июля 2020 г. 11:55
С АЧГ и Шахдениз экспортирован 541 млн тонн нефти
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти
9 июля 2020 г. 11:35
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+
9 июля 2020 г. 11:17
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти
9 июля 2020 г. 10:57
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
9 июля 2020 г. 10:48
В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа
В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа
9 июля 2020 г. 10:47
Добыча газа в Азербайджане выросла на 2 млрд кубометров
Добыча газа в Азербайджане выросла на 2 млрд кубометров
9 июля 2020 г. 10:41
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
9 июля 2020 г. 10:03
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане
8 июля 2020 г. 18:10

Последние новости

11:55
Переработка нефти в Азербайджане снизилась Энергетика
11:55
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа Энергетика
11:43
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин Инфраструктура
11:38
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек Другие страны
11:35
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти Энергетика
11:32
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "8-й км" Внутренняя политика
11:17
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+ Энергетика
11:16
НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу Внешняя политика
11:06
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина Происшествия
10:59
ФотоВ Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха  Происшествия
10:57
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти Энергетика
10:55
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч В регионе
10:54
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году Финансы
10:54
В Грузии 968 больных COVID-19 В регионе
10:52
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов Финансы