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    Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в 3 раза

    Экспорт электроэнергии составил 0,17% от общего экспорта из Азербайджана

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года из Азербайджана в зарубежные страны была продана электроэнергия на сумму 1 383,08 тыс. долларов США.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный Таможенный Комитет (ГТК).

    Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 990,25 тыс. долларов или в 3,5 раза.

    В январе положительная динамика наблюдается и в объеме экспорта электроэнергии. Так, зарубежным странам было продано 27 530,83 тыс. кВт/час электроэнергии. По сравнению с январем 2016 года этот показатель больше на 18 334,83 тыс. кВт/ч или в 3 раза.

    Экспорт электроэнергии составил 0,17% от общего экспорта из Азербайджана.

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