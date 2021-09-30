Азербайджан увеличил доходы от экспорта полипропилена на 46%

В августе этого года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичных формах на сумму 9 млн долларов США.

В августе этого года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичных формах на сумму 9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с августом прошлого года, это на 3,9 млн долларов или на 76,5% больше.

В январе-августе 2021 года Азербайджан экспортировал полипропилен в первичных формах на сумму 75,9 млн долларов, что на 24,1 млн долларов или на 46,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Полипропилен производится на полипропиленовом заводе ООО SOCAR Polymer. Годовая производственная мощность предприятия составляет 184 тыс. тонн. Открытие завода состоялось 18 июля 2018 года при участии президентов Азербайджана и Италии Ильхама Алиева и Серджио Маттареллы. 5 октября того же года начался экспорт полипропилена.