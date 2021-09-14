Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 15%

В январе-августе этого года в Азербайджане было добыто 23 050,3 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

В январе-августе этого года в Азербайджане было добыто 23 050,3 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 23 007,3 тыс. тонн пришлось на товарную сырую нефть.

В отчетном периоде добыча нефти снизилась на 1,6% (товарной на 1,4%) в годовом сравнении.

В январе-августе этого года в стране было добыто 27 917,4 миллиона кубометров природного газа, из которых 20 593,5 млн кубометров пришлось на товарный газ.

За отчетный период добыча природного газа в годовом выражении выросла на 11,3%, а товарного газа - на 14,6%.